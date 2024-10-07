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Стало известно, кто из звёзд примет участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период»

Стало известно, кто из звёзд примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»
Ледниковый период
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Стали известны первые звёздные участники нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период». Как сообщает Sport24, в съёмках проекта будут задействованы гимнастки Арина и Дина Аверины, видеоблогер и певица Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актёр Артур Сопельник и музыкант Ярослав Сумишевский.

Ранее стало известно, что ведущими нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период» станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Будут ли задействованы в проекте Алина Загитова и Анна Щербакова, которые вели прошлый сезон телешоу, пока неизвестно.

Напомним, первый сезон «Ледникового периода» вышел в эфир в 2007 году.

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