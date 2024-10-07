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Фигуристка Алина Загитова поделилась эффектным видео с фотосессии

Алина Загитова поделилась эффектным видео с фотосессии
Алина Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась эффектным видео с фотосессии.

«Cold Little Heart», — подписала кадры фигуристка, что в переводе с английского означает «холодное маленькое сердце».

Ранее стало известно, что Загитова не будет вести новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период», на котором работала с 2020 по 2023 год. В данный момент олимпийская чемпионка занята подготовкой собственных ледовых шоу. На проект «Алые паруса» Загитова запросила грант в размере практически 75 млн рублей. Запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.

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