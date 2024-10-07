Авербух: Щербакова на 99 процентов примет участие в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер Илья Авербух заявил, что олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова с огромной долей вероятности примет участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

«Анна Щербакова на 99 процентов примет участие в «Ледниковом периоде». Сейчас идет финальная стадия переговоров», — приводят слова Авербуха РИА Новости Спорт.

Сегодня в Москве стартовали съемки первого выпуска нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период». Ведущими проекта стали двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.