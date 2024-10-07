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Авербух сообщил, что Трусову не приглашали на «Ледниковый период»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер Илья Авербух сообщил, что организаторы телевизионного шоу «Ледниковый период» не стали звать в проект серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александру Игнатову (Трусову).

«Сашу Трусову не звали. Она объявила о возвращении в спорт, поэтому Сашеньке удачи, пусть набирает форму. Её от спорта никто не отвлекал», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Напомним, 14-15 сентября Игнатова приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. О своём окончательном решении по поводу возвращения в спорт фигуристка обещала сообщить позднее.