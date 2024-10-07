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Стало известно, кто из фигуристов примет участие в проекте Ледниковый период

Елизавета Туктамышева впервые примет участие в «Ледниковом периоде»
Елизавета Туктамышева
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Стало известно, кто из фигуристов примет участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период». Илья Авербух сообщил, что к проекту готовятся Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьёв, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

«Туктамышева впервые примет участие в «Ледниковом периоде», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что с огромной долей вероятности в проекте поучаствует олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова. Ведущими нового сезона «Ледникового периода» станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Об участии Алины Загитовой, которая вела проект с 2020 по 2023 год, пока неизвестно.

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