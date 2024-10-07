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Илья Авербух объяснил замену Алины Загитовой на Евгению Медведеву в роли ведущей в Ледниковом периоде

Авербух объяснил замену Загитовой на Медведеву в роли ведущей «Ледникового периода»
Алина Загитова
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер Илья Авербух прокомментировал отсутствие олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в списке ведущих нового сезона телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

— Вместо Загитовой в роли ведущей Евгения Медведева. Почему?
— У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня [Щербакова] тоже. Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, своё юбилейное шоу. Впереди ещё много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка. В этом году постоянными ведущими будут Алексей Ягудин и Евгения Медведева, — приводит слова Авербуха Sport24.

Алина Загитова была ведущей «Ледникового периода» в период с 2020 по 2023 год. Новый сезон телепроекта будут вести Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

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