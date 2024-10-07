Авербух рассказал о приглашении Валиевой на «Ледниковый период». Известен ответ фигуристки

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер Илья Авербух рассказал, что предлагал фигуристке Камиле Валиевой принять участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».
— Камиле Валиевой не предлагали принять участие?
— Предлагали. Но они пока ответили «Мы подождём». Но предложение от нас ей поступило.
— Ждать ли в будущем в каком-то качестве Алину Загитову и Камилу?
— Безусловно, в проекте будет много сюрпризов. Обязательно девчонки появятся. Ледовая история — это семья, — приводит слова Авербуха Sport24.
Ранее стало известно, кто из фигуристов примет участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».