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Илья Авербух рассказал о приглашении Камилы Валиевой на Ледниковый период», известен ответ фигуристки

Авербух рассказал о приглашении Валиевой на «Ледниковый период». Известен ответ фигуристки
Камила Валиева
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер Илья Авербух рассказал, что предлагал фигуристке Камиле Валиевой принять участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

— Камиле Валиевой не предлагали принять участие?
— Предлагали. Но они пока ответили «Мы подождём». Но предложение от нас ей поступило.

— Ждать ли в будущем в каком-то качестве Алину Загитову и Камилу?
— Безусловно, в проекте будет много сюрпризов. Обязательно девчонки появятся. Ледовая история — это семья, — приводит слова Авербуха Sport24.

Ранее стало известно, кто из фигуристов примет участие в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период».

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