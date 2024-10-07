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Хореограф Гуменника рассказал о состоянии фигуриста после травмы

Хореограф Гуменника рассказал о состоянии фигуриста после травмы
Пётр Гуменник
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Хореограф Николай Морошкин, работающий со спортсменами клуба Тамары Москвиной, рассказал о состоянии победителя финала Гран-при России Петра Гуменника после травмы.

«Петя тренируется, готовится к своим соревнованиям, накатывает программы. Да, с небольшой задержкой, но сейчас всё хорошо, настроение отличное», — рассказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на летних сборах в Сочи Пётр Гуменник получил травму, из-за неё он не смог выступить на контрольных прокатах сборной в Санкт-Петербурге в конце августа. На прокатах национальной команды России в «Юбилейном» фигурист выступил с облегчённым прыжковым набором. Планируется, что Гуменник примет участие в этапах Гран-при России в Красноярске и Санкт-Петербурге.

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