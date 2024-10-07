Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Он попросил снять на видео». Хореограф — о каскаде 4-4 от Угожаева

«Он попросил снять на видео». Хореограф — о каскаде 4-4 от Угожаева
Николай Угожаев
Аудио-версия:
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин, работающий с фигуристами клуба Тамары Москвиной, рассказал о попытках одиночника Николая Угожаева исполнить каскад из двух четверных прыжков — флипа и тулупа.

«Он один день отдохнул после выступления на этапе Кубка Санкт-Петербурга, пришёл на тренировку и попросил снять на видео. Он сделал, я снял. С первого раза он сделал, но недостаточно хорошо, не как бы он хотел. С третьего раза получилось записать видео», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Николай Угожаев на прошлой неделе стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, набрав более 300 баллов за два проката. Ему удалось приземлить в короткой программе четверные лутц и флип, а в произвольной программе — четыре четверных, включая лутц и флип.

Материалы по теме
Николай Угожаев стал победителем мемориала Панина-Коломенкина, Семененко — третий
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android