«Он попросил снять на видео». Хореограф — о каскаде 4-4 от Угожаева

Хореограф Николай Морошкин, работающий с фигуристами клуба Тамары Москвиной, рассказал о попытках одиночника Николая Угожаева исполнить каскад из двух четверных прыжков — флипа и тулупа.

«Он один день отдохнул после выступления на этапе Кубка Санкт-Петербурга, пришёл на тренировку и попросил снять на видео. Он сделал, я снял. С первого раза он сделал, но недостаточно хорошо, не как бы он хотел. С третьего раза получилось записать видео», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Николай Угожаев на прошлой неделе стал победителем Мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, набрав более 300 баллов за два проката. Ему удалось приземлить в короткой программе четверные лутц и флип, а в произвольной программе — четыре четверных, включая лутц и флип.