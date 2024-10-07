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Хореограф Морошкин — о решении ISU по допуску: надеемся на лучшее, всегда готовы к худшему

Хореограф Морошкин — о решении ISU по допуску: надеемся на лучшее, всегда готовы к худшему
Николай Морошкин
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Хореограф Николай Морошкин, работающий с фигуристами клуба Тамары Москвиной, высказался о решении Международного союза конькобежцев отложить рассмотрение вопроса о допуске россиян до международных турниров.

«Надеемся на лучшее и всегда готовы к худшему. Конечно, очень хотелось бы, чтобы наши спортсмены соревновались на международной арене. Мы продолжаем нашу работу, сконцентрированы здесь и очень рады, что внутри нашей страны есть хорошая конкуренция. Я вижу, что фигурное катание в некоторых дисциплинах становится сильнее, чем было. Например, наши мужчины расцветают, у них хватает конкуренции, и это очень радостно», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, в конце сентября прошёл совет ISU, в повестку которого внесли вопрос о допуске российских спортсменов к международным стартам, но никаких изменений не произошло.

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