Евгения Медведева высказалась о том, что заменит Алину Загитову в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в женском одиночном катании, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала новость о том, что станет постоянной ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.

Нельзя не отметить, что с 2020 года в роли постоянной ведущей данного телешоу выступала чемпионка Игр-2018 Алина Загитова.

«Я уже была ведущей «Ледникового периода» в 2018 году, когда проект выиграл ТЭФИ. Тогда был формат «Ледниковый период. Дети». Сразу после Олимпиады в Корее мне предложили вести этот проект, и я согласилась. Как участница я уже не раз выступала в проекте и занимала призовые места. Выбор ведущих — это всегда прерогатива канала. «Ледниковый период» существует много лет, и за эти годы проект вели разные люди: Ирина Слуцкая, Анастасия Заворотнюк, Алла Михеева, Аня Щербакова, Марат Башаров и другие.

[О Загитовой] Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего. Я люблю этот проект и всячески поддерживаю любые начинания Ильи Авербуха. Искренне верю, что этот человек не способен делать плохой продукт. И он это доказывает уже много лет», — приводит слова Медведевой The Voice Mag.