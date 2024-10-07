«Самая моя опасная съёмка». Алина Загитова опубликовала видео с автомобилями на льду

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях ролики, на которых запечатлено, как она исполняет различные элементы на льду, где параллельно ездят автомобили. На втором видео Загитова на ходу чуть не врезается в движущееся транспортное средство.

Загитова не стала раскрывать, по какой причине пошла на такие риски.

«Самая сложная и опасная съёмка на моём опыте», — подписала видео Загитова.

Видео доступно в официальном телеграм-канале Алины Загитовой.

Ранее стало известно, что Загитова не будет вести новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период», на котором работала с 2020 по 2023 год. В данный момент олимпийская чемпионка занята подготовкой собственных ледовых шоу.