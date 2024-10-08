Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аверины выступали на льду, Медведева вела программу, Костомаров судил. Фото с ледового шоу

Аверины выступали на льду, Медведева вела программу, Костомаров судил. Фото с ледового шоу
Медведева стала ведущей «Ледникового периода»
Аудио-версия:
Комментарии

7 октября в Москве на МСА «Лужники» состоялись съёмки первого выпуска нового сезона шоу «Ледниковый период». Проект вернётся на экраны в новом формате: в число участников войдут обычные люди, прошедшие конкурсный отбор.

В роли ведущих выступили Алексей Ягудин и Евгения Медведева, в состав жюри вошёл Роман Костомаров. Оценивать номера участников также будут Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Татьяна Навка и Илья Авербух.

В числе участников можно увидеть и отечественных знаменитостей: певица и видеоблогер Валя Карнавал появилась на льду в паре с Алексеем Воробьёвым, который на шоу не отбирался, но вышел поддержать девушку. Также с номерами выступили прославленные гимнастки Дина и Арина Аверины.

Лучшие фото со съёмок первого выпуска «Ледникового периода» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android