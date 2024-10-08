Губерниев: Загитова наша путеводная звезда, она за стратосферой. Медведевой будет сложно

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил смену ведущих в новом сезоне проекта «Ледниковый период». Ранее стало известно, что Евгения Медведева заменит Алину Загитову в шоу.

«Ягудин великолепен. Лёха — большой профессионал, выдающийся спортсмен, ведущий и артист. Он просто образец человека, который овладел в совершенстве после спорта множеством других граней. Что касается Жени Медведевой, то нам всем далеко до Алины Загитовой, потому что она наша путеводная звезда. Она где-то за стратосферой, Евгении будет очень сложно после подобного четырёхлетия Загитовой поработать на Первом канале. Но что-то мне подсказывает, что Медведева справится так, что Алина будет брать с неё пример. Это ей уже давно пора сделать, несмотря на свою звёздность и космический уровень мирового телевизионного пилотажа», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».