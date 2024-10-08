Ученица Тутберидзе Садкова: не было желания прыгать тройной аксель, сейчас проснулся азарт

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова рассказала о том, как учит тройной аксель и четверные прыжки.

Фигуристка выиграла чемпионат Москвы, который проходил с 1 по 4 октября.

«Мне не хватает стабильности, чтобы была уверенность на старте. Мне кажется, нужно больше катать программы под музыку. Одного проката за тренировку недостаточно лично для меня. Надо больше работать над связками. Как и сказал Даниил Маркович (Глейхенгауз. — Прим. «Чемпионата»), я умею делать все эти прыжки, но не хватает стабильности. Я надеюсь, что в этом сезоне и дальше получится реализовать всё задуманное.

Сейчас стараюсь тройному акселю больше времени уделять, чем обычно. В прошлом сезоне вообще почти над ним не работала. Не было желания прыгать тройной аксель. Больше времени уделяла четверному тулупу. Сейчас проснулся спортивный азарт, хочется для своей личной галочки его сделать. Стараюсь каждую тренировку работать над ним, одна-две попытки — это лучше, чем ничего. Пока на выезд не получается. Ещё на удочке его прыгаю.

От чего зависит количество четверных в программе? На тренировках если я хочу, то сама прицепляю к первому тулупу каскад и заезжаю на второй. Это очень сложно, как оказалось. У меня это всегда происходит постепенно, первое время могут быть срывы. Всё решается заранее. На Спартакиаде у меня был момент: я не сделала первый каскад, а только четверной тулуп. Разумно было бы пойти на тройной флип, а я пошла на ещё один четверной. Это было глупое решение», — цитирует Садкову Sport24.