«Когда вышла Тутберидзе, думала, в обморок упаду». Садкова — о первой тренировке в группе

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова поделилась впечатлениями о первой тренировке в группе знаменитого тренера.

«Мне тогда было лет 12. Было страшно выходить на тренировку. Увидела Сергея Викторовича (Дудакова. — Прим. «Чемпионата»), Даниила Марковича (Глейхенгауза. — Прим. «Чемпионата»), начало трясти. Когда на лёд вышла Этери Георгиевна, думала, что в обморок упаду. Было сильное волнение, смутно помню. Казалось, что меня не возьмут в группу из-за неуверенности. Сейчас, разумеется, никакого волнения уже нет, я же давно в группе катаюсь», — приводит слова Садковой Sport24.

Ранее стало известно, что Садкова выиграла чемпионат Москвы, который проходил с 1 по 4 октября. Дарья набрала за оба проката 206,61 балла.