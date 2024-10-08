Садкова: Тутберидзе трепетно относится к внешнему виду учеников, всё отражается в катании

Ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова рассказала, как знаменитая наставница относится к внешнему виду учеников.

«Этери Георгиевна очень трепетно относится к внешнему виду учеников, важно, чтобы мы хорошо выглядели на льду. На тренировке в том числе — аккуратные причёски, хорошая одежда. То, как мы относимся к себе и своему внешнему виду, отражается и в катании.

Тренеры часто шутят. Любимой шутки, наверное, нет. Обычно со спортсменом происходит какая-то смешная ситуация, и тренеры реагируют на это с юмором.

Мне кажется, главная сила Этери Георгиевны и её команды в постоянной работе. Очень важно выходить на каждую тренировку, несмотря на своё настроение. Кто-то зависим от погоды, чувствуется вялость, иногда бывает нежелание работать. Нужно переступать через себя и делать свой максимум. Работа, работа и ещё раз работа», — приводит слова Садковой Sport24.