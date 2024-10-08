«Многие голодают, боятся увидеть лишние 100 грамм». Щербакова — о питании фигуристок

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала об ограничениях в питании фигуристок.

«В фигурном катании девочки тренируются с юного возраста, проходят все этапы своего становления, только набираются опыта. При этом многие из них голодают, боятся увидеть лишние 100 грамм на контрольном взвешивании.

Это большая проблема, поэтому я бы хотела донести, что в таком спорте обязательно должны быть специалисты, нутрициологи, которые бы показали и научили, как сбалансированно питаться.

В детстве я вовсе не следила за тем, что ела. А сейчас уже тщательнее анализируешь меню.

У меня нет запретов полных, но я стараюсь не есть бесполезных продуктов. Вообще, кухня настолько продвинулась вперёд, что человек, который даже себя отграничивает в питании, всё равно найдёт, что ему по душе и что добавить полезное в свой рацион», — приводит слова Щербаковой INNOFOOD.