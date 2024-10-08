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Тарасова оценила работу Медведевой в качестве ведущей «ЛП» после ухода Загитовой

Тарасова оценила работу Медведевой в качестве ведущей «ЛП» после ухода Загитовой
Евгения Медведева
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от работы Евгении Медведевой в качестве ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период».

«Евгения Медведева и Алексей Ягудин в качестве ведущих показали себя великолепно. Что касается других новшеств, то пока не знаю, что нам приготовили. Расспрошу организаторов и тогда вам расскажу», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

7 октября стартовали съёмки шоу на Первом канале. Ранее стало известно, что Евгения Медведева заменит Алину Загитову и будет вести проект вместе с Алексеем Ягудиным.

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