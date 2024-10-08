Леонова: Медведеву логично пригласить в этом году, Загитова как ведущая не очень нравится

Двукратная чемпионка мира среди профессионалов в парном катании Елена Леонова оценила замену Алины Загитовой на Евгению Медведеву в качестве ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период».

«У нас продюсер — это Илья Авербух. Думаю, что в данный момент времени Женя Медведева у него в команде, и это логично — пригласить её в этом году. А Загитова как ведущая мне не очень нравится, честно говоря. Что касается Медведевой — посмотрим, как она ведёт.

Хочу ли увидеть прокат Вали Карнавал? Нет, никаких ожиданий не имею, даже не буду смотреть её прокат. Она мне вообще неинтересна», — цитирует Леонову «Советский спорт».