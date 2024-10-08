Лутфуллин: когда Туктамышева смотрит, думаю: всё, не падаем, есть в ней что-то тренерское

Глеб Лутфуллин оценил своё выступление на мемориале Панина-Коломенкина, а также прокомментировал сотрудничество с Елизаветой Туктамышевой, наблюдавшей за прокатами фигуристов из группы Алексея Мишина.

«Когда Лиза выступала, она поражала судей, они не могли поставить ей низкие баллы. Так же, когда она на меня смотрит, я думаю: «Так, всё, не падаем, делаем всё чисто». Есть в ней что-то тренерское.

Я буквально вчера откатал произвольную программу, собрал все четверные, повращался, пошёл домой. Это не сложно делать на тренировках, тяжело — в прокате. В прокате по-другому работают мышцы, плюс адреналин. У меня он работает так: я начинаю выше прыгать и лучше толкаться. Либо идёт не в пользу — я примыкаю. Так как лутц и флип — новые для меня элементы, то на соревнованиях у меня пошла «бабочка», потому что я не смог оттолкнуться, провалился, и дальше всё. Надо нарабатывать», — сказал Лутфуллин в интервью Первому каналу.

Напомним, Лутфуллин взял серебряную медаль на мемориале Панина-Коломенкина. Золото досталось Николаю Угожаеву, бронза — Евгению Семененко. Все три фигуриста преодолели порог в 300 баллов.