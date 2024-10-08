«Судейство справедливое». Леонова — о победе Мишиной/Галлямова над Бойковой/Козловским

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила выступления спортивных пар на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Я открыла таблицу и распечатки, чтобы оценить судейство. Почему выбрали Мишину и Галлямова по итогу? Потому что в целом у них распечатка более чистая, чем у Бойковой и Козловского, которые рискнули и пошли на четверной прыжок, но он получился с помаркой. Также у них был недокрут на тройном тулупе, за счёт этого и образовался такой результат.

Судейство было справедливое. Все арбитры опытные и поставили адекватные оценки. Я хочу пожелать удачи этим парам в дальнейших турнирах», — приводит слова Леоновой «РБ Спорт».

Первое место на мемориала Панина-Коломенкина среди спортивных пар заняли Александр Галлямов и Анастасия Мишина, второе досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.