Леонова: Фролова вне конкуренции была, но она добилась этого своим трудом

Серебряный призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Алёна Леонова отреагировала на победу Анны Фроловой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Понятно, что Аня Фролова вне конкуренции была, но она добилась этого своим трудом. Аня была хорошо готова — я надеюсь, что она стабильно прокатает весь сезон. Конечно, где-то будут улучшения, ведь всегда есть к чему стремиться.

Порадовали девочки из группы Светланы Соколовской, очень приятно было на них смотреть — очень хорошие программы и постановки. Чистое катание, повторюсь, всегда привлекает и оставляет приятное впечатление», — цитирует Леонову «РБ Спорт».

Напомним, 19-летняя ученица Евгения Рукавицына завоевала золото с результатом в 216,43 балла по итогам двух программ. Серебро получила Елизавета Куликова, набравшая 205,60 балла. Бронза досталась Софье Важновой с суммой в 199,66 балла.