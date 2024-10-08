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Алина Загитова показала, как выглядит после 14-часового рабочего дня

Алина Загитова показала, как выглядит после 14-часового рабочего дня
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала фото после продолжительного съёмочного дня.

Фото: Страница Загитовой в социальных сетях

Ранее стало известно, что Загитова не будет вести новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период», на котором работала с 2020 по 2023 год. В данный момент олимпийская чемпионка занята подготовкой собственных ледовых шоу. На проект «Алые паруса» Загитова запросила грант в размере практически 75 млн рублей. Запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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