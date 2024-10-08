Этери Тутберидзе представила именную коллекцию ювелирных украшений

Российский тренер Этери Тутберидзе выпустила именную коллекцию ювелирных украшений. Работа под названием Infiniti Collection выпущена Тутберидзе совместно с ювелирным домом «Гуриарти».

«Настоящая любовь на то и настоящая, что проходит через всю нашу жизнь, что бы ни случалось. Вопреки всем трудностям и испытаниям, любовь всегда остается легкой, светлой и нежной, наполняя нас радостью и вдохновением. Автор коллекции – прекрасная и элегантная Этери Тутберидзе. Её идеи воплотили в жизнь искусные мастера ювелирного дома «Гуриати». Они каждым изделием доказывают – „Совершенство осязаемо“, – говорится в публикации ювелирного дома.

Ранее Тутберидзе встретилась с представителями Национального олимпийского комитета Казахстана, а также президентом Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.