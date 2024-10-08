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Этери Тутберидзе представила именную коллекцию ювелирных украшений

Этери Тутберидзе представила именную коллекцию ювелирных украшений
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Российский тренер Этери Тутберидзе выпустила именную коллекцию ювелирных украшений. Работа под названием Infiniti Collection выпущена Тутберидзе совместно с ювелирным домом «Гуриарти».

«Настоящая любовь на то и настоящая, что проходит через всю нашу жизнь, что бы ни случалось. Вопреки всем трудностям и испытаниям, любовь всегда остается легкой, светлой и нежной, наполняя нас радостью и вдохновением. Автор коллекции – прекрасная и элегантная Этери Тутберидзе. Её идеи воплотили в жизнь искусные мастера ювелирного дома «Гуриати». Они каждым изделием доказывают – „Совершенство осязаемо“, – говорится в публикации ювелирного дома.

Ранее Тутберидзе встретилась с представителями Национального олимпийского комитета Казахстана, а также президентом Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

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Тутберидзе встретилась с президентом федерации Грузии и представителями НОК Казахстана
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