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Чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина открывает свой салон красоты

Чемпионка мира по фигурному катанию открывает свой салон красоты
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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Фигуристка Виктория Синицина, выступавшая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, объявила об открытии собственного салона красоты.

«Дорогие друзья, я рада сообщить, что открываю свой собственный салон красоты! Я очень долго об этом думала, и, наконец, это станет реальностью! Вместе с моей сестричкой Наташей мы будем воплощать наши идеи и страсть к красоте в жизнь. Это важный шаг для нас обеих! Мы создаём место, где каждая сможет почувствовать себя особенной, окружённой заботой и профессионализмом», — написала Синицина в соцсетях.

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы. Также в их активе есть серебро и бронза Олимпийских игр. Кацалапов становился олимпийским чемпионом в команде с предыдущей партнёршей — Еленой Ильиных.

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