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«В ресторане не поешь, гулять ночью не пойдёшь». Туктамышева — о поездках на соревнования

«В ресторане не поешь, гулять ночью не пойдёшь». Туктамышева — о поездках на соревнования
Елизавета Туктамышева
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала, удаётся ли посмотреть достопримечательности во время поездок на соревнования.

«В спортивном режиме обычно вообще не удаётся посмотреть город: прилетела, откатала, улетела. А если есть несколько свободных дней — ты как спортсмен всё равно продолжаешь соблюдать строгую дисциплину. В ресторане не поешь, гулять ночью не пойдёшь. Тем более не бывает никаких походов в картинные галереи на четыре часа: после них ноги отваливаются и у вас, и у меня. Так нормально выступить на следующий день не получится.

В Барселоне я, наверное, видела только собор Гауди и буквально на секунду зашла на пляж.

Ещё в таких поездках всё время думаешь о предстоящих стартах. Поэтому воспоминания о любом городе у меня зависят от того, как я там выступила на соревнованиях», — цитирует Туктамышеву Aviasales.ru.

Фигуристка приостановила карьеру после выступления на контрольных прокатах сборной России в 2023 году. Она выступает в шоу и планирует участие в проекте «Народный ледниковый период».

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