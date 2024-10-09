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Российская фигуристка заявлена на турнир во Франции

Российская фигуристка заявлена на турнир во Франции
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Российская фигуристка Анна Румак, выступающая в танцах на льду, заявлена на турнир во Франции.

На сайте Федерации ледовых видов спорта Франции сообщается, что Румак вошла в предварительный список участников турнира Trophee du Mont Blanc, который пройдёт 16-17 ноября в Сен-Жерве. Её новый партнёр — Антонин Эмо, они планируют выступить по юниорскому разряду.

Отметим, что участие Румак не подтверждено официально — со стороны спортсменки ожидается «авторизация».

Ранее не сообщалось о смене Анной Румак спортивного гражданства. В России она выступала в дуэте с Глебом Гончаровым, их лучший результат — второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

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