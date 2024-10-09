Выступающая за Армению ученица Плющенко полностью пропустит юниорскую серию Гран-при

Выступающая за Армению бывшая российская фигуристка Софья Титова пропустит юниорскую серию Гран-при из-за травмы.

«У Софьи рабочая травма, она сломала палец на ноге, поэтому выступать на Гран-при она не сможет. Что касается её дальнейших стартов в сезоне, то решение по ним будет приниматься совместно с её тренером в зависимости от состояния и скорости восстановления», – цитирует ТАСС представителя Федерации фигурного катания Армении.

Напомним, 15-летняя фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).