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Выступающая за Армению ученица Плющенко Софья Титова полностью пропустит юниорскую серию Гран-при из-за травмы

Выступающая за Армению ученица Плющенко полностью пропустит юниорскую серию Гран-при
Софья Титова
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Выступающая за Армению бывшая российская фигуристка Софья Титова пропустит юниорскую серию Гран-при из-за травмы.

«У Софьи рабочая травма, она сломала палец на ноге, поэтому выступать на Гран-при она не сможет. Что касается её дальнейших стартов в сезоне, то решение по ним будет приниматься совместно с её тренером в зависимости от состояния и скорости восстановления», – цитирует ТАСС представителя Федерации фигурного катания Армении.

Напомним, 15-летняя фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко. О её переходе в сборную Армении стало известно в конце мая, фигуристка получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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