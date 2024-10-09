Софья Самоделкина: очень хочу вернуть четверные, но сначала нужно сбросить вес

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, сейчас представляющая Казахстан, заявила, что хочет вернуть четверные прыжки и тройной аксель.

«Я очень сильно хочу вернуть четверные. Хочу вернуть лутц, но правая нога меня очень много раз подводила. Правда, сейчас она в порядке, возможно, получится вернуть его. Но первоначальная цель – восстановить тройной аксель и четверной сальхов, которые мои «самые преданные прыжки», которые я всегда прыгала. Сначала, правда, нужно сбросить вес. Это даётся нелегко, но это возможно. Сейчас потихоньку поднимаю вверх тройные, чтобы был запас. Обычно когда выходишь в хорошем состоянии, можно начать «вкручивать». Мне в целом не составит сложности «вкрутиться». Если я выйду на лёд в хорошем состоянии и с небольшим адреналином, то с пятой-шестой попытки могу выехать. Вопрос в том, чтобы закрепить прыжок. А просто бежать сломя голову, чтобы быстро восстановить, не вижу в этом смысла. Повторюсь, очень хочу вернуть четверные прыжки, но пока не хочу торопиться.

Раньше я думала, что если ты прыгнешь миллион прыжков по пять оборотов, то ты будешь на пьедестале. Но это не так. Это всё-таки не прыжки на льду, а фигурное катание – с грациозными позициями, спиралями, дорожками. Развитие и работа над всем этим даются мне легко, но мы стараемся и сейчас больше работаем над скольжением, чем над прыжками. На соревнованиях была нервозность, потому что я прыгала на тренировках меньше, чем обычно. Если раньше я делала 50 прыжков, то сейчас 20. Но мне помогает и мышечная память, которая натренирована за 13 лет. Спасибо моему первому тренеру, которая создала мне мышечный каркас, который до сих пор очень хорошо меня держит. Лилия Биктагирова очень хорошо поставила меня на ноги.

У меня было достаточное количество тренеров: Лилия Айратовна Биктагирова, Сергей Дмитриевич Давыдов, Светлана Владимировна Соколовская, Евгений Викторович Плющенко. Каждый из них мне что-то дал – начиная от техники и заканчивая скольжением и презентацией», — приводит слова Самоделкиной официальный сайт МОК.

Ранее Самоделкина выступила на Мемориале Дениса Тена в Казахстане, где заняла второе место.