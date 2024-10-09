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Получившая гражданство Казахстана бывшая ученица Плющенко Софья Самоделкина призналась, что хотела тренироваться за границей

Уехавшая в Казахстан экс-ученица Плющенко: очень хотела тренироваться за границей
Софья Самоделкина
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, рассказала о грядущей стажировке у Рафаэля Арутюняна в США.

— Ты ведь переехала в Астану?
— Да. На данный момент я тренируюсь здесь. В скором времени улетаю в Америку к Рафаэлю Арутюняну. Очень жду этой поездки: собрала чемоданы, возьму две пары коньков.

— Поездка надолго?
— Пока неизвестно. Думаю, будем обговаривать с Рафаэлем Владимировичем.

— Ты решила поменять тренера, переехать в Казахстан и отправиться затем поработать к Рафаэлю Арутюняну. Почему такое решение было принято и кем?
— Это совместное решение, предложенное Казахстаном. Я очень хотела тренироваться за границей, и Казахстан эту идею тоже предложил. Когда они выступили с таким предложением, я стала думать о зарубежных специалистах, смотреть результаты учеников тренеров. С самого детства я слышала очень много хорошего о Рафаэле Владимировиче. К тому же он тренировал олимпийского чемпион Нэйтана Чена, сейчас работает с Ильёй Малининым, который взрывает фигурное катание. Решила, что хочу попробовать у него. Озвучила своё решение. Мне сказали, что это очень непросто, но попробуют с ним поговорить. С того момента я жила этой возможностью, — цитирует Самоделкину официальный сайт МОК.

Напомним, Самоделкина покинула академию Евгения Плющенко, чтобы переехать в Казахстан и получить возможность пройти стажировку у Арутюняна.

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