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Российская фигуристка Анна Румак, заявленная на турнир во Франции, не получала открепление от ФФККР

Российская фигуристка, заявленная на турнир во Франции, не получала открепление от ФФККР
Анна Румак и Глеб Гончаров
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Стало известно, что заявленная на турнир во Франции фигуристка Анна Румак не получала открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Румак не получала релиз от ФФККР», — цитирует ТАСС собственный источник.

Румак вошла в предварительный список участников турнира Trophee du Mont Blanc, который пройдёт 16-17 ноября в Сен-Жерве. Её новый партнёр — Антонин Эмо, они планируют выступить по юниорскому разряду в танцах на льду.

Напомним, в России Румак выступала в дуэте с Глебом Гончаровым, их лучший результат — второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске. О распаде дуэта стало известно в межсезонье.

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