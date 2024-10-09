Российская фигуристка, заявленная на турнир во Франции, не получала открепление от ФФККР

Стало известно, что заявленная на турнир во Франции фигуристка Анна Румак не получала открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Румак не получала релиз от ФФККР», — цитирует ТАСС собственный источник.

Румак вошла в предварительный список участников турнира Trophee du Mont Blanc, который пройдёт 16-17 ноября в Сен-Жерве. Её новый партнёр — Антонин Эмо, они планируют выступить по юниорскому разряду в танцах на льду.

Напомним, в России Румак выступала в дуэте с Глебом Гончаровым, их лучший результат — второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске. О распаде дуэта стало известно в межсезонье.