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«Пока не видела, какие там цены». Тарасова — о покупке украшений из коллекции Тутберидзе

«Пока не видела, какие там цены». Тарасова — о покупке украшений из коллекции Тутберидзе
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Этери Тутберидзе выпустить именную коллекцию украшений.

«А почему бы Этери Георгиевне и не попробовать себя в таком деле? Талантливый человек может проявить себя в разных направлениях. Пусть пробует. Купила бы себе что-то из её коллекции? Я пока не видела, что именно в этой коллекции, какие там цены. Думаю, это в большей степени нацелено на её фанатов», — приводит слова Тарасовой Vseprosport.ru.

Напомним, Тутберидзе выпустила коллекцию под названием Infiniti Collection. Она произведена тренером совместно с ювелирным домом «Гуриарти».

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