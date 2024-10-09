«Пока не видела, какие там цены». Тарасова — о покупке украшений из коллекции Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение Этери Тутберидзе выпустить именную коллекцию украшений.

«А почему бы Этери Георгиевне и не попробовать себя в таком деле? Талантливый человек может проявить себя в разных направлениях. Пусть пробует. Купила бы себе что-то из её коллекции? Я пока не видела, что именно в этой коллекции, какие там цены. Думаю, это в большей степени нацелено на её фанатов», — приводит слова Тарасовой Vseprosport.ru.

Напомним, Тутберидзе выпустила коллекцию под названием Infiniti Collection. Она произведена тренером совместно с ювелирным домом «Гуриарти».