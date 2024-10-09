«Другого пути нет». Костомаров показал видео тренировок в тренажёрном зале

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров показал, как тренируется в тренажёрном зале, несмотря на протезы.

«А как ещё держать себя в физической и моральной форме? Только так! Другого пути нет», — подписал публикацию в соцсетях экс-фигурист.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации.