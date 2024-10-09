Тренер рассказал, будут ли Бойкова и Козловский исполнять четверной выброс на Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков прокомментировал исполнение четверного выброса Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«На тренировках катались, делали четверной выброс в прокатах, отдельно он уже давно получается. Вот поэтому и решили рискнуть в Санкт-Петербурге. Мне кажется, на ребят немножко повлияла ошибка на первом прыжковом элементе, когда Саша в троечку выехала с двойного акселя. Потом совсем не попали в выброс. Но они могут. И потом, по сравнению с контрольными прокатами, им чуть переделали музыку, элементы под этот выброс. Будем думать, ставить его на Гран-при или нет — решение будем все вместе принимать.

Не факт, что мы от него на 100% откажемся, просто на каких-то стартах будем катать с риттбергером, на каких-то — с четверным сальховом. На данный момент у них два варианта программы. Они всё умеют, всё могут, просто нужно чистить какие-то моменты. Сейчас им от меня больше ментальная поддержка нужна, они уже профессионалы. Они хорошо работали на предсезонной подготовке, научились новым элементам», — цитирует Транькова ТАСС.

Напомним, в произвольной программе на мемориале Панина-Коломенкина Бойкова и Козловский решились на четверной выброс, но элемент был исполнен в степ-аут. Пара заняла второе место, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.