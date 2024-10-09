«Были угрозы, ходила и оглядывалась». Российская фигуристка рассказала о хейте

Российская фигуристка Елизавета Шанаева рассказала, как столкнулась с угрозами и хейтом после ситуации, которая произошла на Гран-при России в Красноярске с её соперницей Аннабель Морозов.

«До этого я не сталкивалась с таким количеством хейта. Когда это случилось, подумала: «Ну, возможно, если бы это было специально, меня бы это как-то задело». Изначально не отреагировала на эту ситуацию, поскольку думала, что с Аннабель всё в порядке — посмотрела: вроде бы стоит на ногах, вроде бы всё хорошо, она разминается. Честно, даже не помню, чтобы её со льда выносили.

Помню, посмотрела их баллы — оценки были нормальные. То есть если бы что-то серьёзное, она бы, наверное, снялась. Или баллы были бы меньше. Всё это в такой суете происходило, что я не особо понимала, что там с ней. Ко мне ещё подходил Александр Жулин, спрашивал: «Как ты? Как тебя настроить по-особенному?» Он следил за моим состоянием, поддерживал меня, говорил: «Всё хорошо, ничего, катайся».

Но в соцсетях было не всё хорошо. Были реальные сообщения с угрозами. Под моим позитивным постом оставили больше сотни комментариев о том, какая я плохая. Люди писали: «Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель». Причём аватарки у них не котики или зайчики. Это были реальные живые люди с настоящими фото… Ходила и оглядывалась.

По поводу извинений. Меня обвиняли, что их не было, но в одном из интервью по горячим следам я сказала: «Если это была я, то я прошу прощения». Я — тот человек, который случайно где-то может толкнуть, наступить на ногу, и я извинюсь на автомате. Помню, что в день произволки Аннабель смеялась и улыбалась. Я думаю: «Ну, слава богу, всё, пронесло». Да, потом ей стало больно, и они снялись. Но мы об этом не знали. Изначально человек был на позитиве», — цитирует Шанаеву Sport24.

Напомним, во время разминки перед ритм-танцем дуэт Шанаевой и Павла Дрозда проехал слишком близко к Морозов и Игорю Ерёменко, и Елизавета задела соперницу коньком. Морозов получила порез: пара откатала ритмический танец, но снялась с произвольного.