Бестемьянова: если Тутберидзе подарит мне свои украшения, с удовольствием буду носить

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение тренера Этери Тутберидзе выпустить собственную коллекцию ювелирных украшений.

«Тутберидзе же не сама выпускает ювелирные изделия. Сделана замечательная линия под её именем. Почему бы ей не попробовать себя в этом? Не знаю, станет ли эта коллекция популярной. Но если Этери Георгиевна подарит мне свои украшения, то с удовольствием буду их носить.

Будет ли её это отвлекать от основной деятельности? Она же не будет сидеть в мастерской и делать эти изделия. Прекрасно и замечательно, что Тутберидзе решила выпустить ювелирную линию. Но она тренер, причём легендарный — этим и будет заниматься всю свою жизнь.

А помимо этого на ее имени будут делать разные коллекции самых разных вещей. Человек зарабатывает, и слава богу. Порадуемся за неё!» — цитирует Бестемьянову Sport24.

Напомним, Тутберидзе выпустила коллекцию под названием Infiniti Collection. Она произведена тренером совместно с ювелирным домом «Гуриарти».