Олимпийский чемпион Климов: совсем обесценивать старты без российских фигуристов не стоит

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Фёдор Климов не согласен, что уровень парного катания за рубежом сильно упал из-за отстранения России.

— Как человек, который активно видит международное парное катание, вы согласны с позицией, что с отстранением России парное катание на международной арене впадает в кризис? К тому же параллельно с нашим отстранением в кризисе ещё и Китай.

— Это было заметно в первый постолимпийский сезон. В прошлом сезоне тоже спад наблюдался, но после Олимпиады практически всегда такое происходит, есть небольшой спад, поскольку кто-то закончил, кто-то решил попробовать себя с новой партнёршей или партнёром. Люди пробуются, экспериментируют, ещё скатываются.

Поэтому определённый спад всегда виден, и в количестве пар он заметен, меньше участников на различных турнирах выступают, и сам уровень пониже был. Но вот уже сейчас он опять повысился и, на мой взгляд, он весьма неплохой. Конечно, без российских пар он не тот, что и говорить, у нас очень сильные пары, с нашими ребятами уровень был бы выше. Только совсем обесценивать старты без России не стоит, — сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Они выиграли золото Олимпиады-2014 в команде и стали серебряными призёрами в личном турнире. Сейчас Фёдор тренирует спортивные пары в Сочи.

Полное интервью с Фёдором Климовым читайте на «Чемпионате» в четверг, 10 сентября, в 8:00.