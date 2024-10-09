Климов: если малоизвестная пара из России приедет на ЧМ, будет тяжело бороться за медаль

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире Фёдор Климов сравнил уровень российских и международных спортивных пар.

— Мнение, что даже пары из третьей разминки чемпионата России легко могут стать призёрами чемпионата мира, — это скорее преувеличение?

— Это не совсем правда. Я не буду отрицать, что у нас сильные пары, их много, и они и правда составят там серьёзную конкуренцию.

— Но и сильные иностранцы тоже в парном катании существуют?

— Тут ещё какой момент важен: они катаются на международных стартах давно. У них есть известность, статус, определённый рейтинг. Это вес в глазах судей, вес федерации. И это нельзя списывать со счетов. Если малоизвестная пара из России приедет на чемпионат мира, с наскоку ей будет очень тяжело бороться за медаль, — сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Они выиграли золото Олимпиады-2014 в команде и стали серебряными призёрами в личном турнире. Сейчас Фёдор тренирует спортивные пары в Сочи.

Полное интервью с Фёдором Климовым читайте на «Чемпионате» в четверг, 10 сентября, в 8:00 мск.