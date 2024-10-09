Чемпион Сочи-2014 Фёдор Климов: Олимпийский парк улучшается, но ностальгии нет

Олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Фёдор Климов рассказал о роли наследия Игр в создании его школы, где он тренирует спортивные пары.

— Появление вашей школы — это как раз то самое наследие Олимпиады?

— В том числе и так, на дрожжах той золотой Олимпиады. Сложились вместе разные факторы, но появление инфраструктуры здесь сыграло важную роль.

— Вы сами часто вспоминаете Сочи-2014 и вашу победу в командном турнире? Насколько приятно жить и работать в городе, который, по сути, дал вам главное на текущий момент достижении в жизни?

— Приятно, безусловно. Тот же Олимпийский парк — он довольно красивый. Но я не впадаю там каждый день в какую-то ностальгию, в воспоминания.

— Даже когда проходите каждый день мимо стенда с медалистами рядом с фонтаном?

— Нет, конечно. Просто прогуляться по красивому месту по пути на каток, там и правда очень красиво, к тому же Олимпийский парк сейчас с каждым годом улучшается. Но ностальгии нет, каждый день я медаль свою олимпийскую не протираю. Это всё былое, рабочие моменты. Мы работаем, по сути, на тех катках, на которых соревновались, поэтому всё перешло уже в какую-то обыденность, о прошлом не думаешь, — сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Они выиграли золото Олимпиады-2014 в команде и стали серебряными призёрами в личном турнире, уступив только Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.

Полное интервью с Фёдором Климовым читайте на «Чемпионате» в четверг, 10 октября, в 8:00 мск.