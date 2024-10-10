Климов — о работе в Сочи: несколько месяцев ребята живут с ощущением, что они на отдыхе

Олимпийский чемпион Фёдор Климов, тренирующий спортивные пары, рассказал об особенностях работы в Сочи.

– Рабочей атмосфере в Сириусе не мешает атмосфера курортного города? Читал что вы, например, любите проводить время на вейкборде. И в любом случае море, пляж, горы – всё это выглядит как излишний соблазн.

– Нет, почему? Лично меня это только стимулирует больше работать, помогает и даже вдохновляет, потому что можно переключиться после тренировок, выйти и отвлечься ото всего. Или, наоборот, подумать о работе, но с красивым видом из окна. А вот у ребят я, честно скажу, порой замечал подобное: когда только переезжают, то первые несколько месяцев бывает, что живут с ощущением, что они на отдыхе или на сборе. Но постепенно это проходит, когда уже с бытом сталкиваешься, снял квартиру, нашёл любимый магазин. И входишь уже в такую рабочую атмосферу. Но поначалу подобное встречается, и это, конечно, мешает тренировкам.

– Нужно сдерживать ребят, возвращать их в реальность?

– Им просто нужно привыкнуть к новому месту.

– Отчасти напоминает рассказы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова о тренировках во Флориде у Марины Зуевой, согласны?

– Что-то есть такое, тепло и океан рядом. Ситуации похожие, но, опять же, и у них со временем всё перешло в рутину, в рабочую атмосферу. Так же и у нас в Сочи, – сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.