Российский тренер рассказал, как его венгерская пара будет отбираться на Олимпиаду-2026

Российский тренер по фигурному катанию Фёдор Климов анонсировал сезон венгерской пары Мария Павлова/Алексей Святченко.

– Как сейчас поживают ваши иностранные пары?

– Постепенно входим тоже в сезон, параллельно с турниром в Петербурге у нас выступали в Шанхае на соревнованиях Мария Павлова с Алексеем Святченко.

– С ними в Китай отправились Софья Евдокимова и Дмитрий Савин?

– Дмитрий с ними поехал, верно. Наши венгры выступают, готовятся потихоньку, потом поедут уже на этапы Гран-при.

– Как я понял, сейчас изменилась система отбора на Олимпиаду и планируется провести отдельный квалификационный турнир для допуска на Игры. Это влияет на ваши планы?

– Ещё не до конца всё понятно, но в любом случае основной отбор будет проходить в рамках чемпионата мира. Это самый главный для нас старт этого сезона. А потом — следующей осенью, вероятно — и правда будет дополнительный турнир, где будут также разыгрываться квоты на Игры, – сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Павлова и Святченко заняли четвёртые места как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира.