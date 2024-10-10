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Тренер Фёдор Климов рассказал, как венгерская пара Мария Павлова/Алексей Святченко будет отбираться на Олимпиаду – 2026

Российский тренер рассказал, как его венгерская пара будет отбираться на Олимпиаду-2026
Мария Павлова и Алексей Святченко
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Российский тренер по фигурному катанию Фёдор Климов анонсировал сезон венгерской пары Мария Павлова/Алексей Святченко.

– Как сейчас поживают ваши иностранные пары?
– Постепенно входим тоже в сезон, параллельно с турниром в Петербурге у нас выступали в Шанхае на соревнованиях Мария Павлова с Алексеем Святченко.

– С ними в Китай отправились Софья Евдокимова и Дмитрий Савин?
– Дмитрий с ними поехал, верно. Наши венгры выступают, готовятся потихоньку, потом поедут уже на этапы Гран-при.

– Как я понял, сейчас изменилась система отбора на Олимпиаду и планируется провести отдельный квалификационный турнир для допуска на Игры. Это влияет на ваши планы?
– Ещё не до конца всё понятно, но в любом случае основной отбор будет проходить в рамках чемпионата мира. Это самый главный для нас старт этого сезона. А потом — следующей осенью, вероятно — и правда будет дополнительный турнир, где будут также разыгрываться квоты на Игры, – сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Павлова и Святченко заняли четвёртые места как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира.

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