Фёдор Климов объяснил, почему экс-россияне Павлова и Святченко не взяли медали Евро и ЧМ

Российский тренер Фёдор Климов объяснил, почему его подопечные Мария Павлова и Алексей Святченко, выступающий за сборную Венгрии, не сумели взять медали чемпионатов мира и Европы в 2024 году.

– Два последних сезона вашей венгерской паре не хватало буквально чуть-чуть, вы регулярно были очень рядом с элитой, но не получалось сделать последний шаг. В чём была ключевая проблема?

– Из раза в раз на четвёртом месте… Я думаю, что банально нужно время. Чтобы к ним привыкли судьи, привыкли видеть их в элите, на высоком уровне. Думаю, что постепенно на них посмотрят другим взглядом, начнут воспринимать действительно как тех спортсменов, кто всерьёз может бороться за серьёзные места.

Первые сезоны к ним относились немного несерьёзно, потому что катались они, на мой взгляд, хорошо. Мы, конечно, в любом случае стараемся прибавлять, в постановках поинтереснее выглядеть, экспериментировать с программами, прибавлять в катании. Но в первую очередь к ним должны просто привыкнуть, увидеть, что они претенденты на медали.

– Справедлива ли мысль, что ребятам не хватало в том числе где-то и веса федерации? Условно говоря, когда против тебя идёт сильная итальянская федерация, судьи на это реагируют…

– Безусловно. Не только Италия, и немецкая, и американская, канадская федерации, они все сильнее, весомее. В венгерской федерации не было такого числа известных, сильных спортсменов, она только развивается, поэтому людям нужно время, чтобы понять, что и из этой страны могут быть сильные спортсмены, что и она может стать сильной фигурнокатательной страной, – сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Павлова и Святченко заняли четвёртые места как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира.