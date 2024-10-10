Климов: Павлова и Святченко нормально поддерживают контакт с венгерской федерацией

Российский тренер Фёдор Климов рассказал о взаимодействии своих учеников Марии Павловой и Алексея Святченко с Федерацией фигурного катания Венгрии.

– В работе с самой венгерской федерацией нет никаких трудностей? Много говорили о недовольстве родителей «засильем» русских фигуристов в сборной, сменился президент федерации, меняется в целом вектор её работы…

– Я всё-таки в первую очередь за тренировочный процесс. Про эти истории я слышал, но на мою работу они не влияли. В целом в процессе общения с венгерской стороной мало принимаю участия. И насколько слышал, вся эта история относится скорее к одиночному катанию. А других пар в Венгрии как таковых, в общем-то, и нет. И тренеров как таковых нет из тех, кто занимается парным катанием, по крайней мере, из тех кого я знаю. Поэтому остро легионерский вопрос тут не стоит.

– То есть никто не планирует рубить сук, на котором сидят? Павлова/Святченко – самый очевидный шанс на медаль для Венгрии, в том числе и на Олимпиаде.

– Разумеется, мешать нам было бы странно и глупо. Сейчас ребята вроде бы нормально поддерживают контакт с венгерской федерацией, всё в рабочем режиме, – сказал Климов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Павлова и Святченко – бывшие россияне, решившие выступать за сборную Венгрии. В сезоне-2023/2024 они заняли четвёртые места на чемпионатах мира и Европы.