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расписание первого этапа юниорского Гран-при России в Москве 10-12 октября

Стало известно расписание первого этапа юниорского Гран-при России в Москве
Маргарита Базылюк
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Появилось расписание первого этапа юниорского Гран-при России, которое пройдёт в Москве с 10 по 12 октября.

10 октября, четверг:
17:30 — танцы на льду, ритм-танец;
19:30 — спортивные пары, короткая программа.

11 октября, пятница:
13:15 — танцы на льду, произвольный танец;
15:30 — спортивные пары, произвольная программа;
17:00 — девушки, короткая программа;
19:35 — юноши, короткая программа.

12 октября, суббота:
12:45 — девушки, произвольная программа;
15:40 — юноши, произвольная программа.

Напомним, ранее на турнире «Мемориал Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге Маргарита Базылюк из группы Этери Тутберидзе одержала уверенную победу с результатом 238,98 балла, исполнив три четверных прыжка и два тройных акселя в произвольной программе.

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