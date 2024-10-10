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Медведева провела урок истории для школьников по книгам Булгакова

Медведева провела урок истории для школьников по книгам Булгакова
Евгения Медведева
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева стала участницей проекта «Урок истории от звезды». Фигуристка посетила одну из столичных школ и примерила на себя роль учительницы истории, рассказав ученикам о жизни и творчестве писателя Михаила Булгакова. Фигуристка осветила ключевые моменты биографии знаменитого российского автора, а в конце урока ответила на вопросы школьников о своей спортивной карьере.

Напомним, 15 ноября в Москве пройдёт первое ледовое шоу Медведевой, которое она решила устроить в честь своего 25-летия. В списке участников заявлены Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин и другие знаменитые фигуристы России.

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