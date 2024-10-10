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Фигуристка Медведева рассказала, как совмещала тренировки с учёбой перед Олимпийскими играми

Медведева — об учёбе перед ОИ: всё остальное из школьной программы пришлось подвыпустить
Евгения Медведева
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Фигуристка Евгения Медведева ответила, сложно ли ей было совмещать тренировки с учёбой.

«Честно сказать — да. Сложно было абсолютно. Были даже такие моменты, когда перед Олимпийскими играми мне выпал год ЕГЭ. Это, наверное, был один из самых сложнейших годов в моей карьере, когда нужно было и нормально учиться, и готовиться к Олимпийским играм.

Но мне повезло. У меня были прекрасные учителя, которые мне помогали, которые занимались со мной индивидуально по предметам, которые я сдавала соответственно на ЕГЭ, и делался основной упор на биологию, русский язык и математику. Мне нужно было поступать в физкультурный университет, и эти предметы были необходимы. А всё остальное из школьной программы мне пришлось подвыпустить, потому что всё-таки в приоритете были Олимпийские игры», — сказала Медведева на «Уроке истории от звезды».

Ранее стало известно, что Евгения Медведева провела школьникам урок истории по книгам Булгакова.

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