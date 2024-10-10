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Медведева рассказала почему стала заниматься фигурным катанием и о спортивной карьере своей мамы

«Получила травму и очень долго лежала в больнице». Медведева — о карьере своей мамы
Евгения Медведева
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Евгения Медведева объяснила, почему стала заниматься фигурным катанием.

«Моя мама каталась до 14 лет и докаталась до хорошего внутрироссийского уровня, выступала на чемпионатах Москвы. Но потом она получила травму и очень долго лежала в больнице. За это время она резко выросла и не смогла больше кататься — из-за такой разницы в росте до и после.

Я как-то продолжила её дело. Я родилась довольно слабой по здоровью, и врачи сказали, что нужно ребёночка закалять, и это пусть будет либо плавание, либо фигурное катание, где существует перепад температуры: холодно — тепло, холодно — тепло. Поскольку мама была фигуристкой, выбран был только один вектор», — поделилась Медведева на «Уроке истории от звезды».

Ранее Медведева рассказала, как тяжело ей было совмещать учёбу и тренировки во время спортивной карьеры.

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