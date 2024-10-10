Медведева назвала три самые любимые книги. Одна из них — русского автора

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева перечислила свои любимые литературные произведения. Об этом она рассказала школьникам, для которых проводила урок истории в рамках проекта «Урок истории от звезды». Фаворитами знаменитой спортсменки оказались три книги.

«Я обожаю «Мастера и Маргариту» Булгакова, а также я очень люблю «Мемуары Гейши» Артура Голдена и «Марсианина» Рэя Брэдбери», — ответила Медведева на «Уроке истории от звезды».

Ранее Медведева объяснила, почему стала заниматься фигурным катанием, а не каким-то другим видом спорта и рассказала, почему её мать была вынуждена завершить карьеру фигуристки в 14 лет.