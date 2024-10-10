«Загитова, Щербакова, Валиева, Трусова, Акатьева». Крамаренко — о любимых фигуристках

Чемпионка России и Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко назвала фигуристок, которые ей нравятся.

«Безусловно, слежу за фигурным катанием. Мне очень нравится этот спорт – он очень схож с художественной гимнастикой: такой же женственный и красивый.

Не могу выделить любимую фигуристку. Мне очень нравятся Алина Загитова, Аня Щербакова, Камила Валиева, Саша Трусова, Софья Акатьева, и очень много фигуристок сейчас. Новеньких, молоденьких, которые также развиваются. Хочу пожелать им всем здоровья и чтобы всё у них складывалось.

Ещё мне нравится смотреть хоккей с недавнего времени. Футбол люблю, потому что у меня папа тренирует Игоря Акинфеева и Владислава Торопа, поэтому посещаю и футбольные, и хоккейные матчи. У нас спортивная семья – мы очень ценим спорт», – цитирует Крамаренко Sport24.

Напомним, Алина Загитова, Камила Валиева и другие известные фигуристки в прошлом пробовали себя в художественной гимнастике.